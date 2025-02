De man wordt verdacht van het veroorzaken van „een fikse ontploffing” bij een kledingwinkel aan de Ehrenstraße in het centrum van de Duitse stad, in de vroege ochtend van 18 september vorig jaar. De knal had „enorme materiële schade” tot gevolg.

Na de explosie is de verdachte per trein naar Nederland gereisd. Via overstappen in Venlo en Utrecht kwam hij uiteindelijk aan in Amsterdam. Iedereen die iets weet of vermoedt over een aanleiding voor de explosie in Keulen of wie er mogelijk opdracht voor heeft gegeven, wordt gevraagd zich te melden.