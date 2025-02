Netanyahu: strijd wordt hervat als gijzelaars niet vrijkomen

Netanyahu stelde dat Hamas heeft besloten dat het zich niet aan afspraken wil houden. Hij zei de krijgsmacht daarom opdracht te hebben gegeven om een troepenopbouw in gang te zetten „binnen en rond de Gazastrook”.

„Als Hamas onze gijzelaars niet voor zaterdagmiddag vrijlaat, zal het staakt-het-vuren eindigen. Het Israëlische leger hervat dan de intense gevechten totdat Hamas definitief uitgeschakeld is”, aldus de premier na topoverleg binnen zijn regering.

Het is onduidelijk of Netanyahu bedoelde dat Hamas de oorspronkelijke afspraak moet nakomen of dat hij nu de vrijlating eist van alle gijzelaars die nog worden vastgehouden in de Gazastrook

De Israëlische krijgsmacht heeft bevestigd dat meer versterkingen richting Gaza worden gestuurd. Dit moet worden gezien als voorbereiding voor „uiteenlopende scenario’s”.

Hamas heeft deze week aangegeven de ruil van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen voorlopig stil te leggen. Volgens de groep houdt Israël zich niet aan de afspraken in het bestand. Israël zou onder meer de levering van tenten hebben tegengehouden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Hamas ook een ultimatum gesteld. Hij waarschuwde dat de „hel zal losbreken” als Israëlische gijzelaars zaterdag niet worden vrijgelaten.

Hamas zei eerder dat het tijdig heeft gewaarschuwd zodat internationale bemiddelaars nog tijd hebben om druk op Israël uit te oefenen. De groep sloot niet uit dat de gijzelaars alsnog volgens plan vrijkomen als er een oplossing wordt gevonden.

Het bestand tussen Israël en Hamas ging vorige maand in. Er is afgesproken dat Israëlische gijzelaars die op 7 oktober 2023 zijn ontvoerd stapsgewijs worden geruild voor Palestijnse gevangenen.