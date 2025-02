De autoriteiten gingen oorspronkelijk uit van vier slachtoffers in de zaak. Dat werden er later acht en inmiddels dus tien. Justitie denkt dat de 40-jarige arts ook verantwoordelijk is voor de dood van twee ernstig zieke vrouwen van 25 en 57.

Palliatieve artsen begeleiden terminaal zieke patiënten. De verdachte zou zijn slachtoffers tussen 2021 en 2024 hebben gedood door ze bepaalde medicatie toe te dienen. Hij wordt er ook van verdacht brand te hebben gesticht in woningen van slachtoffers om de misdrijven te verhullen.

Nadat de autoriteiten een onderzoek hadden ingesteld naar de arts, hebben ze ook lichamen van eerdere patiënten opgegraven voor nieuw onderzoek. De autoriteiten sluiten niet uit dat er nog meer strafbare feiten aan het licht komen.