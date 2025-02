Trump meldde eerder deze week dat hij al met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin heeft gebeld. In een interview met The Guardian dinsdag hekelde Zelensky dat telefoontje niet. Ook op uitlatingen van Trump over een mogelijke deal en de toekomst van Oekraïne gaat hij niet in. Trump wil „duidelijk niet echt dat iedereen de details kent, en dat is zijn eigen beslissing”, zei hij in de Britse krant.

Zelensky ontmoet naar verwachting vrijdag de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en zou later deze week ook Trump zelf ontmoeten. Trumps Oekraïne-gezant bedrijft al dagen drukke diplomatie. Op een belangrijke veiligheidsconferentie in München aan het eind van de week, waar onder anderen Vance en Oekraïne-gezant Keith Kellogg hun opwachting maken, wordt naar verwachting meer duidelijk over hun vredesplannen.