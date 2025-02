Het ongeluk gebeurde met een ICE. De trein reed op een overgang met hoge snelheid op een vrachtwagen. Volgens de brandweer bleven 269 mensen aan boord van de trein ongedeerd.

Vermoedelijk vervoerde de vrachtwagen spoorstaven. De lading ligt verspreid over een groot gebied. Er werden zo’n tachtig hulpverleners ingezet. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De trein was onderweg van Hamburg naar München.