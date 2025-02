Buitenland

Oekraïne wil Russisch grondgebied dat het heeft bezet ruilen voor delen van Oekraïne die Rusland nu in handen heeft, zegt president Volodymyr Zelensky. Hoeveel en welk deel van bezet Oekraïne hij zo hoopt terug te krijgen, liet hij dinsdag in een interview met The Guardian in het midden.