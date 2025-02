Staalconcerns omlaag op verder positief gestemde Europese beurzen

Trump had de tarieven op staal en aluminium al eerder aangekondigd. De nieuwe heffingen gaan op 12 maart in. Staalconcern ArcelorMittal verloor in navolging van het nieuws 1,9 procent en roestvrijstaalproducent Aperam ging 3,1 procent omlaag. In Frankfurt zakte het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp 3,9 procent. Branchegenoot Voestalpine verloor 1,6 procent in Wenen.

De AEX-index, de hoofdgraadmeter op het Damrak, eindigde 0,8 procent hoger op 938,92 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,2 procent hoger op 847,73 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen bij het slot tot 0,3 procent vooruit. De DAX-index in Frankfurt sloot 0,6 procent hoger op een nieuwe recordstand.

Trump heeft ook gezegd tarieven voor andere producten zoals auto’s en chips te overwegen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei dat de importheffingen op staal en aluminium van Trump niet „onbeantwoord” zullen blijven.

Dsm-firmenich eindigde bovenaan de AEX-index met een plus van 4,8 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf verkoopt zijn belang in de samenwerking op het gebied van voederenzymen aan zijn partner Novonesis voor 1,5 miljard euro. Ook olie- en gasconcern Shell (plus 2 procent) en banken ING en ABN AMRO (beide plus 1,2 procent) hoorden bij de winnaars in de hoofdindex.

Bij de middelgrote fondsen gingen onder meer metalenspecialist AMG (plus 3,3 procent) en biotechnoloog Galapagos (plus 1,9 procent) omhoog.

In Parijs won Kering 1,3 procent. Het Franse luxeconcern zag de omzet afgelopen kwartaal dalen door tegenvallende verkopen bij het luxemerk Gucci. Het bedrijf stelt wel verbeteringen te zien voor dit jaar.