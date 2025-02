Kamer: laat ouders voor ziek kind zorgen zonder baan te verliezen

De motie was ontraden door het kabinet, maar haalde een meerderheid dankzij de steun van onder meer coalitiepartijen NSC en BBB. GroenLinks-PvdA wees erop dat de zorgverloven die ouders in dit soort gevallen krijgen, niet toereikend zijn. De verloven zijn te kort en grotendeels onbetaald. Dat kan leiden tot inkomensverlies en soms forse geldproblemen. Ook kan de nijpende situatie ertoe leiden dat mensen hun baan verliezen of zelf ontslag nemen.

Volgens GroenLinks-PvdA moeten ouders voor hun zieke kind kunnen zorgen, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt. De overheid moet ouders daartoe in staat stellen.