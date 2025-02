Nielen meldt dat de commissie moet onderzoeken hoe de stikstofuitstoot kan worden verminderd, de provincie verder kan gaan met natuurherstel en hoe de vergunningverlening kan worden vlotgetrokken. „Wij willen met deze commissie voorkomen dat de boel op slot gaat.” De gedeputeerde benadrukte dat bedrijven moeten kunnen blijven ondernemen en dat er voldoende woningen moeten zijn.

Om de vergunningverlening weer op gang te krijgen, moet het crisisteam op zoek naar juridisch houdbare oplossingen en maatregelen. „Terwijl we aan de slag gaan, zullen we alle maatregelen in een stikstof- en natuurherstelplan gieten”, zegt de gedeputeerde. Dat plan zal onderdeel zijn van een volgende versie van het Zeeuwse gebiedsprogramma. Daarin staan maatregelen die goed zijn voor de landbouw, natuur, water en klimaat, maar ook voor ondernemers en inwoners. „Daarmee kunnen we richting het Rijk aantonen waarvoor we nog geld nodig hebben.”

Door recente uitspraken van de Raad van State over stikstof en van de rechtbank in een zaak die Greenpeace had aangespannen, is het heel moeilijk geworden een natuurvergunning te krijgen voor onder meer bouwprojecten en in de landbouw.