Vooral in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, is de stem van het CDA belangrijk. De partij van Bontenbal is bovendien in principe voorstander van sommige plannen die Faber voorstelt, zoals een stelsel met daarin twee verschillende groepen asielzoekers. „Maar die dingen moeten goed in wetgeving staan en moeten uitvoerbaar zijn.”

Bontenbal wil niet spreken voor de Eerste Kamer. Een standpunt over de asielwetten laat hij over aan fractievoorzitter Theo Bovens. Wel zegt hij dat de CDA-senatoren bovenal kijken naar uitvoerbaarheid en deugdelijke wetgeving. „Dat is de kerntaak en die nemen zij zeer serieus.”

Zelf zegt hij dat de wetten in de Tweede Kamer geen steun van het CDA zullen krijgen, zolang er geen extra geld naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat.