De Raad van State kwam maandag met een zeer kritisch advies over de wetsvoorstellen van Faber. De belangrijkste adviseur van regering en parlement raadde het kabinet aan de voorstellen niet zonder aanpassingen in te dienen. NSC zinspeelde daarop op mogelijke wijzigingen, maar daar was Wilders niet van gediend. „Jullie spelen met vuur”, beet hij de partij van Pieter Omtzigt op X toe.

Dit „gehannes” op social media „kost veel tijd en energie”, zegt Yeşilgöz. Zij herhaalt dat de VVD vaart wil maken met de asielvoorstellen. Het kabinet kan volgens haar „beter formuleren” waarom de wetten die Faber heeft opgesteld wél tot een lagere instroom leiden, iets wat volgens de Raad van State nu niet aannemelijk wordt gemaakt.