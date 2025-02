De Faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen een in mei vorig jaar verstrekte vergunning die het mogelijk zou moeten maken wolven op de Noord-Veluwe te verstoren met paintballs. Met name in de omgeving van Ermelo was geregeld een wolf te zien die niet schuw meer was en mensen actief benaderde.

De voorzieningenrechter oordeelde eind mei dat het Gelderse college de noodzaak van de vergunning en andere mogelijkheden om de wolf te beschermen niet goed had onderbouwd. In november besloten Gedeputeerde Staten de vergunning nader toe te lichten, onder meer met een second opinion van een nieuwe wolvendeskundige.

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat de provincie nog altijd niet goed heeft uitgelegd dat er sprake is van afwijkend gedrag bij wolven op de Noord-Veluwe en dat ingrijpen in het belang van de openbare veiligheid noodzakelijk zou zijn.