Buitenland

In Zweden is een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke schietpartij op een onderwijscentrum in Örebro. Er verzamelden zich in de kou duizenden mensen op een plein in die stad. Ook bij bedrijven, in overheidsinstellingen en op scholen stonden mensen stil bij het drama, dat een week geleden plaatsvond.