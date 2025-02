EU-strategie voor tegenmaatregelen VS-tarieven blijft geheim

Het is echter ook deel van de strategie om de VS niet wijzer dan nodig te maken, zei een andere woordvoerder. Daarom wordt nog niets gezegd over het type maatregelen waar de Commissie aan denkt en het tijdstip waarop die door de Europese Commissie worden genomen.

Het invoeren van handelstarieven is de exclusieve bevoegdheid van de EU, voegde een woordvoerder daaraan toe. Het is niet de bedoeling dat individuele lidstaten op eigen houtje met de Amerikanen gaan onderhandelen.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft dinsdagmiddag in Parijs een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Het is de eerste keer na de verkiezing van Trump dat de top van de Europese Commissie direct contact heeft met de top van de nieuwe Amerikaanse regering. Een door Von der Leyen gehoopt gesprek met Trump is er nog steeds niet van gekomen.

Een agenda met bespreekpunten tussen Von der Leyen en Vance is er volgens een woordvoerder van de Europese Commissie nog niet. „Het gaat om het uitwisselen van standpunten. Het zal over veel meer gaan dan over importheffingen”, aldus de woordvoerder. Ze schat in dat de eerste ontmoeting naar verwachting tussen de 30 en 45 minuten zal duren.