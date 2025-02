Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak, die zal in ieder geval niet meer dit jaar plaatsvinden. Maar omdat het Openbaar Ministerie inmiddels wel al verschillende deeldossiers over de verdenkingen heeft afgerond, vindt Janssen dat er een begin gemaakt moet worden met het horen van de kroongetuige. Hij gaf al aan dat er vraagtekens zijn te zetten bij die verklaringen.

De strafzaak gaat onder meer over twee moorden, een moordpoging, moordvoorbereidingen en aanslagen op panden. De zaak kwam aan het rollen na verklaringen van kroongetuige Dominique K. Hij heeft een boekje opengedaan over zijn betrokkenheid hierbij, en die van anderen. Een van deze moorden zou een vergissing zijn geweest, het slachtoffer zou de auto van het daadwerkelijke doelwit hebben geleend. Naast K. staan er drie verdachten terecht.

De achtergrond van de geweldsexplosie zou te maken hebben met een conflict met de vermeende groep van Roger P., bijnaam Piet Costa, die van een flink bedrag bestolen zou zijn door een voormalig zakenpartner. In de penitentiaire inrichting zou K. zijn betrokkenheid aan Piet Costa - het brein achter de zogenoemde martelcontainer in Wouwse Plantage - hebben opgebiecht. P. is in die zaak inmiddels veroordeeld.

K. had volgens het OM het gevoel dat hij klem zat tussen drie criminele groepen: de groep die de vergismoord wilde wreken, de groep van Piet Costa en zijn eigen groep - die zou hebben geweten dat hij met Piet Costa had gepraat. Daarom stapte hij naar justitie, in ruil voor zijn verklaringen is strafvermindering beloofd.

De volgende voorbereidende zitting is op 22 april.