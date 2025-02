De vicepresident zei dat de VS de wereldleider in AI willen blijven en zich sterk verzetten tegen de strengere regels van de EU. „Wij geloven dat te veel regelgeving een sector kan vernietigen die juist grote veranderingen kan brengen”, aldus Vance. Hij benadrukte dat AI vrij moet blijven van ideologische vooroordelen en dat Amerikaanse AI niet mag worden gebruikt als een instrument voor censuur. Ook zei hij dat de Trump-regering de VS gaat positioneren als de „gouden standaard wereldwijd” voor kunstmatige intelligentie.

Vance bekritiseerde ook de Europese privacywetgeving, omdat deze volgens hem kleine bedrijven opzadelt met hoge juridische kosten. Hij doelt op de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

President Donald Trump en Vance hebben de EU scherp bekritiseerd vanwege de reguleringsmaatregelen die nadelig zijn voor Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Meta Platforms en Alphabet, het moederbedrijf van Google.

„Veel van onze meest productieve technologiebedrijven worden gedwongen om te gaan met de enorme regelgeving van de EU, die is opgelegd voor het verwijderen van content en het controleren van zogenaamde desinformatie”, zei Vance, verwijzend naar de wet van de EU die socialemediaplatforms verplicht om content te modereren.

Vance beloofde ook Amerikaanse chiptechnologie te beschermen tegen misbruik door autoritaire regimes of buitenlandse tegenstanders.