Amerikaans bedrijfsleven in EU veroordeelt metaalheffingen VS

Economie

De Europese Unie moet permanent worden uitgezonderd van Amerikaanse importheffingen voor staal en aluminium, vindt de Amerikaanse Kamer van Koophandel in de EU (AmCham EU). In plaats van een handelsconflict uitvechten, zouden Brussel en Washington moeten samenwerken tegen het dumpen van goedkoop staal door andere landen, schrijft de belangenbehartiger van Amerikaanse bedrijven in de EU.