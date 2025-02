De ombudsman bekeek een periode van een aantal jaren en meerdere onderzoeken van de gemeente Almere naar onder meer moskeeën. Onderzoeks- en adviesbureau NTA moest de onderzoeken uitvoeren. Het bedrijf wil nu rectificatie van de ombudsman op een onderdeel van diens rapport.

Dit gaat over de zogenoemde netwerkregisseur, werkzaam bij NTA, die voor de gemeente in kaart moest brengen welke gemeenschappen in Almere het salafisme aanhingen. De ombudsman stelt op een zeker moment in het rapport dat voor moskeeën niet duidelijk zou zijn dat de netwerkregisseur niet van de gemeente was, maar van NTA.

Dit klopt niet, aldus NTA. Moskeeën waren er wel degelijk van op de hoogte dat de netwerkregisseur van het bedrijf kwam. De ombudsman stelt in het rapport dit niet te kunnen verifiëren. Volgens NTA heeft het bedrijf de ombudsman een gesprek met de netwerkregisseur aangeboden, maar weigerde deze dat. Het bedrijf en de netwerkregisseur voelen zich „aangetast in hun goede naam en eer”. Naast een rectificatie eisen ze excuses.

De ombudsman uitte vorige week in zijn rapport flinke kritiek op de onderzoeken van Almere naar moslims. Een geheim onderzoek dat vanaf 2016 werd opgezet ging niet door, maar de gemeente ging wel verder met het in kaart brengen van de gemeenschap.

Ook werd uiteindelijk nog een onderzoek voorbereid door de gemeente, volgens de ombudsman zonder betrokkenen te informeren. In 2021 publiceerde NRC over dit onderzoek, waarna Almere besloot het vroegtijdig af te breken.

Evengoed rekent de ombudsman het de gemeente zwaar aan dat aanvankelijk werd ingestemd met het onderzoek, „zonder juridische toetsing, zonder advisering van privacy-experts en zonder expliciete afweging van proportionaliteit”. De gemeente hield bovendien onvoldoende rekening „met de mogelijke impact op stigmatisering en discriminatie”.

De burgemeester van Almere Hein van der Loo liet vorige week al weten dat de gemeente „met de kennis van nu” anders zou hebben gehandeld.