Bierverkoop in Nederland in 2024 gedaald door hogere accijns

In 2024 had de biermarkt te maken met aanhoudend hoge kosten voor grondstoffen, energie, logistiek en verpakkingen, een matig consumentenklimaat en grillige weersomstandigheden. Daarbovenop kwam de forse verhoging van de bieraccijns met ruim 8 procent en de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200 procent.

De verkoop van het totale segment alcoholvrij bier daalde met 2,7 procent, na jaren van stevige groei. Binnen dit segment daalde de verkoop van alcoholvrije pils met 6 procent. Omdat juist alcoholvrije pils in het kader van preventie een belangrijke rol speelt, is dit volgens de stichting geen goede ontwikkeling.

Hoewel de populariteit van alcoholvrij speciaal bier blijft groeien, is die groei flink lager dan in voorgaande jaren door de impact van de hogere verbruiksbelasting. In 2024 steeg deze met meer dan 9 procent, in 2023 was dat zelfs ruim 30 procent.

De bierconsumptie in de horeca nam het afgelopen jaar met 1,1 procent af. De thuisconsumptie daalde met ruim 4 procent, waarbij in het tweede halfjaar van 2024 wel sprake was van een licht herstel. In december liet de thuisconsumptie een kleine groei zien van een half procent. De brouwers hopen dat de groei in 2025 doorzet.

De brouwers zijn ook blij dat het kabinet de accijnzen en verbruiksbelasting voor dit jaar niet heeft verhoogd. Ook werkt het kabinet momenteel aan een voorstel voor het invoeren van gedifferentieerde tarieven in de verbruiksbelasting. De brouwers roepen het kabinet op bij de herziening van de verbruiksbelasting de preventieoverwegingen zwaar te laten meewegen en alcoholvrij bier uit te zonderen van de nieuwe verbruiksbelasting, zoals dat bijvoorbeeld ook in Engeland gebeurt.