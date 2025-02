De omzet zakte met 12 procent tot 17,2 miljard euro. Bij Gucci, het belangrijkste merk van Kering, was een daling van de omzet met 23 procent te zien. Kering is ook eigenaar van luxe- en modemerken als Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen en Bottega Veneta. Topman François-Henri Pinault sprak van een moeilijk jaar voor Kering.

Vorige week werd nog bekend dat Gucci afscheid had genomen van creatief directeur Sabato De Sarno. Gucci had de samenwerking met de Italiaanse ontwerper opgezegd. De Sarno was ongeveer twee jaar creatief directeur van Gucci. Hij werd in 2023 aangesteld in de hoop dat hij voor verbetering zou zorgen bij het merk.