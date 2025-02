In Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld is 17 procent van de mantelzorgers volgens de monitor zeer zwaar belast of overbelast, terwijl dit landelijk 13 procent is. In Eindhoven ligt dit cijfer zelfs op 21 procent, aldus Alzheimer Nederland.

Er zijn volgens de organisatie nu naar schatting 800.000 mantelzorgers in Nederland die voor een naaste met dementie zorgen. Gemeenten moeten de mantelzorg ondersteunen, zegt ze, maar de verschillen in de ervaringen met die ondersteuning zijn groot.

„Naast ondersteuning van de mantelzorger is het belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat mensen met dementie andere mensen kunnen blijven ontmoeten in hun buurt.” Ook dit verschilt per gemeente. In Amsterdam zegt de helft van de mantelzorgers dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor hun naaste, maar in Utrecht bijvoorbeeld is dat nog geen derde.

Aan het onderzoek deden 9600 mantelzorgers mee.