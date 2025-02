Van Vroonhoven blijft erbij: asielwetten aanpassen moet kunnen

„Willen we een streng asielbeleid hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat het ook uitvoerbaar is”, aldus medefractievoorzitter Van Vroonhoven. Ze zei daarbij niet of NSC specifieke aanpassingen voorstelt en welke dat dan zijn.

„Wij willen geen aanpassingen, dat is onze inzet”, zei BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Wilders en VVD-leider Dilan Yeşilgöz wilden geen vragen beantwoorden voor aanvang van het gesprek met de andere coalitieleiders.