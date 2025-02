Dsm-firmenich stijgt op Damrak na verkoop belang in samenwerking

De algehele stemming op de Europese beurzen was terughoudend, na de hogere slotstanden op maandag. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 934,11 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 845,47 punten. Londen en Parijs wonnen 0,1 procent. Ook de DAX in Frankfurt klom 0,1 procent, na het bereiken van een nieuw recordniveau een dag eerder.

De beurshandel bleef verder in het teken staan van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. President Trump ondertekende maandag een decreet voor die heffingen van 25 procent. Hij had de tarieven een dag eerder al aangekondigd. De nieuwe heffingen gaan op 12 maart in. Trump zei ook tarieven voor andere producten zoals auto’s en chips te overwegen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei dat de importheffingen op staal en aluminium van Trump niet „onbeantwoord” zullen blijven.

ArcelorMittal daalde 1,1 procent in de AEX. Het staalconcern dook maandag bij opening flink omlaag, maar wist het verlies uiteindelijk beperkt te houden tot 0,6 procent. In Frankfurt zakte Thyssenkrupp ruim 1 procent. Het Duitse staal- en industrieconcern zei maandag al dat de Amerikaanse importheffingen maar een beperkte impact op het bedrijf zullen hebben, omdat Europa veruit de belangrijkste markt is voor de onderneming. In de MidKap zakte roestvrijstaalproducent Aperam 1,8 procent.

In Milaan zakte UniCredit 3,5 procent. De Italiaanse bank boekte afgelopen jaar een recordwinst, maar waarschuwde voor lagere inkomsten dit jaar door lagere rentebaten. Kering steeg 4 procent in Parijs. Het Franse luxeconcern zag de omzet afgelopen kwartaal dalen door tegenvallende verkopen bij het luxemerk Gucci. Het bedrijf stelt wel verbeteringen te zien voor dit jaar.