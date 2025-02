Wiersma: haantjes van één dag oud vanaf 2026 niet meer gedood

Binnenland

Landbouwminister Femke Wiersma heeft met de pluimveesector en de Dierenbescherming afgesproken dat haantjes van één dag oud vanaf 2026 niet meer worden gedood omdat zij geen eieren kunnen leggen. Kippenboeren gaan innovatieve methodes gebruiken om na te gaan of een hen of een haan uit het ei zal komen, zodat ze in het laatste geval kunnen voorkomen dat het kuiken geboren wordt.