Golf van Mexico heet voortaan Golf van Amerika op Google Maps

Gebruikers in Mexico zullen nog steeds de naam “Golf van Mexico” zien en gebruikers elders in de wereld, waaronder in Nederland, zullen beide namen zien, geschreven als “Golf van Mexico (Golf van Amerika)”.

De verandering volgt op het decreet van president Trump op 20 januari, zijn eerste dag in functie, om de naam van de Golf te veranderen. Trumps decreet gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht om alle stappen te nemen die nodig zijn om de verandering officieel te maken.

Eind januari riep de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum Google nog op om de zee niet te hernoemen.