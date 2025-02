Justitie VS roept op zaak burgemeester New York te seponeren

In een verklaring zegt het justitieministerie dat Adams door de zaak minder goed in staat is om illegale immigratie en criminaliteit in zijn stad aan te pakken. Ook kan de zaak volgens het ministerie de burgemeestersverkiezingen van New York, later dit jaar, beïnvloeden. De zaak zou op 21 april beginnen.

Adams wordt ervan verdacht geld uit Turkije te hebben aangenomen voor zijn verkiezingscampagne in 2021. De burgemeester houdt vol onschuldig te zijn. Het ministerie zegt in de verklaring niets over de schuldvraag.

Amerikaanse media zien in de poging van het ministerie om de zaak te seponeren een ernstige schending van de scheiding der machten. „Dit roept dringende vragen op over de rechtspraak tijdens de tweede termijn van Trump en de onafhankelijkheid van openbare aanklagers”, schrijft The New York Times.

Of de rechter de zaak seponeert, is nog onduidelijk. Trump zei eerder dat hij overwoog Adams gratie te verlenen, omdat hij de zaak tegen de burgemeester „politiek gemotiveerd” acht.