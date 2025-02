Hij was naar eigen zeggen „ongevraagd als beheerder toegevoegd” en had op die pagina een bericht gezet. Daarin maakte hij volgens het lokale D66 „namens D66 excuses aan zichzelf. Dat dit alle grenzen overschrijdt, hoeven wij niet uit te leggen.” Pubben kreeg daarop volgens zijn eigen partij ELsss „een golf van negatieve reacties” over zich heen.

In een verklaring op de gemeentelijke website nam Pubben de schuld op zich. „Ik realiseer me dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt door een bericht te plaatsen op de Facebookpagina van D66 Gennep, nadat ik ongevraagd als beheerder was toegevoegd. Hoewel ik nooit kwade bedoelingen had, erken ik dat mijn reactie niet juist was.” Eerder sprak hij ook van „humor”.

Pubben was voorheen lid van D66 en destijds ook eigenaar van de Facebookpagina van D66 Gennep. Als wethouder had hij zorg, onderwijs en kunst in zijn portefeuille.