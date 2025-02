Timmermans: tweeslachtigheid kabinet over aanpak Trump ‘funest’

„Nederland is stuurloos op een moment dat stuurloosheid het slechtste is wat we ons kunnen permitteren”, aldus Timmermans in de eerste Mathieu Segers Lezing, vernoemd naar de eind 2023 overleden historicus en pleitbezorger van Europese samenwerking. Hij vermoedt dat dit ook komt, doordat „er in het kabinet zowel realisten als verstokte Trump-bewonderaars zitten die diametraal tegenover elkaar staan”.

Nederland heeft er altijd al de voorkeur aan gegeven een eigen koers te bepalen, erkent Timmermans. „Liever bleven we afzijdig, neutraal, ongebonden”, memoreert hij. „Maar zeer zelden werd ons dat gegund, in haast vijfhonderd jaar geschiedenis. De huidige omstandigheden ontnemen ons de luxe van een dubbelzinnige positie of het wedden op twee paarden.”

Timmermans herhaalt zijn pleidooi om als EU gezamenlijk te investeren in de wapenindustrie, en daar ook samen leningen voor af te sluiten. Ook om de industrie te versterken en om de omslag naar duurzame en betaalbare energie mogelijk te maken „zijn eurobonds nu dringend nodig”, stelt hij. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn juist fel tegen het uitgeven van gezamenlijk schuldpapier door de EU-lidstaten.