President Cyril Ramaphosa heeft vorige maand een wet ondertekend waardoor de regering land kan innemen. Dertig jaar na de afschaffing van de apartheid is nog altijd de grote meerderheid van landbouwgrond in handen van de witte bevolking, een kleine minderheid. Ramaphosa ziet dat als een restant van de apartheid, toen juist veel land van zwarte boeren werd afgepakt, en probeert met de nieuwe wet de verhoudingen eerlijker te maken.

De DA, de enige partij met een witte leider en vooral populair onder witte kiezers, noemt de maatregel „ongrondwettelijk”. De partij was boos dat Ramaphosa de wet had getekend zonder eerst te overleggen met andere partijen, maar is niet uit de coalitie gestapt. De DA zegt ook niet per definitie tegen het onteigenen van land te zijn, maar is kritisch over de manier waarop dat nu gebeurt.

Donald Trump zette als reactie op de wet de financiële hulp aan Zuid-Afrika stil en sprak van confiscaties. De Zuid-Afrikaanse regering zegt dat daar geen sprake van is en de DA steunde dat standpunt. Volgens Zuid-Afrika verspreidt Trump nepnieuws over het land.