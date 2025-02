Het meisje was buiten bewustzijn toen ze werd gevonden. Ze overleed in het ziekenhuis. De vrouw had steekwonden in haar nek en arm, waarvan de politie vermoedt dat ze die zelf heeft toegebracht. Ze zou een tijd thuis hebben gezeten met een depressie en sinds kort weer aan het werk zijn.

Het meisje was op de school voor naschoolse opvang. Toen ze niet kwam opdagen voor een privéles die ze later had, waarschuwden haar ouders de politie.