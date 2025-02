Brandbrief aan kabinet: alle hens aan dek voor Rotterdamse haven

„Dit is geen waarschuwing meer, het is alle hens aan dek”, aldus wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam). „Zonder snel en daadkrachtig overheidsbeleid riskeert Nederland zijn leidende positie in de wereldhaveneconomie voorgoed te verliezen. Rotterdam heeft alles in huis om wereldwijd de duurzame koploper te worden, met een haven die bol staat van kennis, ondernemerschap en innovatiekracht. De fundamenten zijn gelegd en de kansen zijn rijp. De vraag aan het kabinet is nu: grijpen we de voorsprong of missen we de boot?”

Simons en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arne Weverling (VVD) roepen het kabinet op snel maatregelen te nemen ter bescherming van de Rotterdamse haven en industrie, die zij „de motor van de Nederlandse economie” noemen. „Deze motor hapert nu we voor grote transformaties staan”, staat in de brief. „Het is vijf over twaalf, er zijn nú maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat Nederland en de haven van Rotterdam tot de koplopers van de industriële landen blijven behoren.”

De provincie en gemeente vrezen dat grote bedrijven - en daarmee veel werkgelegenheid - Nederland verlaten als er niet snel oplossingen komen. Die bedrijven willen volgens de overheden investeren in verduurzaming, maar het land zit min of meer op slot. Ze pleiten ervoor om de haven voorrang te geven bij verzwaringen van het elektriciteitsnet, zodat de netcongestie hier kan worden opgelost. Ook willen ze van het kabinet investeringen in CO2-opslag en een plan om de neerslag van stikstof „significant” te verlagen, zodat er weer vergunningen verleend kunnen worden. Ze vragen daarnaast om de nettarieven gelijk te trekken met onze buurlanden, om een „gelijk speelveld” te creëren. „De transitiewet die wij beogen, moet ervoor zorgen dat we sneller maatregelen kunnen nemen en we procedures rond vergunningverlening versnellen”, zegt Weverling.