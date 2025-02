De 44-jarige man uit het Noord-Brabantse Sprundel werd aangehouden op de Houtmarkt in Breda. Hij werd in de zomer van 2023 veroordeeld, maar verdween daarna, volgens de politie. Onlangs kreeg de politie informatie dat hij in de buurt van zijn oude woonplaats zou zijn.

De man is tegen de veroordeling in hoger beroep, in afwachting daarvan zit hij in de cel.