Het pand was al eerder een keer gesloten. De eigenaar kreeg daarbij een waarschuwing. Doordat het nu opnieuw is gebeurd, moet het pand anderhalf jaar dicht tot in augustus 2026. „Het doel van de sluiting van het pand is het beschermen van de openbare orde en de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners”, aldus de gemeente Enschede.