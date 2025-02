Binnenland

De overheid heeft vorig jaar ongeveer 4245 schadevergoedingen uitgedeeld aan verdachten die ten onrechte hebben vastgezeten. Dat heeft justitieminister David van Weel (VVD) maandag gezegd in de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een bedrag van 8,9 miljoen euro, oftewel bijna 2100 euro per persoon.