Zo berichtte Pointer vorige week over „grove fouten” die zouden zijn gemaakt in de versterkingsadviezen. De adviezen zijn onderdeel van het programma om huizen in Groningen te verstevigen.

„Op dit moment zijn we bekend met enkele tientallen rapporten waar fouten in staan”, aldus directeur Marieke Ferwerda van de NCG. In 2024 heeft de NCG ruim vijfduizend beoordelingen laten uitvoeren. Het onderzoek moet uitwijzen „wat de omvang en oorzaak van het probleem is”. De coördinator wijst erop dat fouten in een rapport niet per se betekenen dat een woning onterecht veilig is verklaard. Volgens de NCG wordt in de rekenmethodes uitgegaan van „de meest slechte situatie die je kunt bedenken”. Als er twijfels zijn over een woning, wordt deze niet veilig verklaard.

Volgens de NCG heeft ook staatssecretaris Herstel Groningen Eddie van Marum een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. „Op basis van deze onderzoeken gaan we bekijken welke specifieke acties nodig zijn.” De coördinator denkt nog steeds dat het grootste deel van de versterkingen in 2028 afgerond zal zijn.