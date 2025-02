Blijft BBB puberen of volgt na de groeistuipen de volwassenheid?

Jakko: „In de provincies is een verschil merkbaar tussen gedeputeerden en fracties die een bestuurlijke route lijken te willen volgen en BBB’ers die daarin nog altijd zoekende zijn. De vraag is ook hoe BBB zich landelijk gaat opstellen; gaat ze straks mee in de adviezen en aanbevelingen van de net opgerichte ministeriële commissie stikstof of gaat ze op de rem staan?”

Lilian Helder was lid van de PVV, maar stapte over naar BBB, nadat Caroline van der Plas haar had gevraagd. „Helder wilde die overstap wel maken om Van der Plas te helpen aan goede Kamerleden. Alleen was ze bij BBB iets minder onmisbaar dan ze had gedacht. Ze ging ook van een redelijke autonome positie binnen de PVV naar een partij die nog op zoek was naar haar profiel. En bij die zoekende partij was de aansturing op dat moment strakker dan ze was gewend”, zegt Jakko Gunst in de podcast. Caroline van der Plas werd recent door Helder uitgemaakt voor tiran. „Dat beeld werd al snel door meerdere Kamerleden van BBB weersproken. Het is ook voor het eerst dat ik van die aantijging hoor.”

In 2023 trad BBB in tien provincies toe tot het college van Gedeputeerde Staten. „Dat leidt onherroepelijk tot de vraag voor welke bestuurlijke opstelling je dan kiest als partij. In Overijssel kwamen ze daar niet uit.” Er was onder meer onenigheid over het windmolendossier en het wolvendossier. De BBB’ers die zijn opgestapt wilden de gemaakte klimaatafspraken uitvoeren, de anderen schoven het liever voor zich uit en wilden er nog even over nadenken.”

BBB zit niet in een gemakkelijke positie. Ze zit in de regering, wil tegelijk een buitenbeentje zijn, kan beloftes niet waarmaken door beleid en rechterlijke uitspraken en heeft te maken met interne perikelen. Hoe nu verder? Jakko geeft aan dat de BBB de afgelopen vijf jaar last had van groeistuipen, zoals pubers dat ook wel eens hebben. „De vraag is of de partij doorgroeit naar de volwassenheid of jaren blijft hangen in de puberteit.”