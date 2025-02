De zaak ging dit weekend over het startmoment van de opvang. De gemeente Rijssen-Holten wilde vasthouden aan het woord ‘onherroepelijk’ in de overeenkomst met het COA, waarmee tot uitsluitsel over lopende bezwaarzaken van omwonenden de opvang niet van start zou mogen gaan. Die procedures kunnen jaren duren en het COA bepleitte dan ook bij de rechter dat het een fout was dat het woord op papier was komen te staan.

De rechter gaf het COA gelijk vanwege het „zwaarwegend maatschappelijk belang” dat asielzoekers worden opgevangen. Hoewel de procedures nog zouden kunnen zorgen voor aanpassingen in de opvang, vertrouwt het COA erop dat dit niet gebeurt, aldus de lokale woordvoerder. Op de locatie is ruimte voor 225 mensen. Volgens de overeenkomst blijft de locatie negen jaar open, zegt de woordvoerder.

Aan het eind van de week denkt het COA iets meer dan tweehonderd mensen op het terrein te hebben gehuisvest. Ze overnachten in huisjes met een slaapvertrek, een douche en een kleine ruimte met keukentje en tafel. Volgens de woordvoerder zijn mensen blij dat ze nu zelf kunnen koken, vaak was dit op eerdere locaties niet mogelijk. Er is een grotere gemeenschappelijke ruimte om te ontspannen. Buiten staat een pingpongtafel klaar, een speeltuin voor kinderen is nog niet af. Ook is er begeleiding aanwezig, zoals een informatieloket en een ‘meedoenbalie’ die statushouders helpt werk te vinden. Ook kunnen ze op het terrein taallessen volgen.

De woordvoerder zag verschillende omwonenden maandag op de Borkeldsweg hulp aanbieden en de statushouders welkom heten. De sfeer was rustig terwijl de nieuwe bewoners hun plek zochten. De woordvoerder heeft geen bezwaarmakers op het terrein gezien. Hij verwacht dat uiteindelijk niet alle plekken op de locatie worden bezet. Dat komt doordat het niet wenselijk is dat bijvoorbeeld een gezin de slaapruimte met één vreemde moet delen, zo legt de woordvoerder uit.