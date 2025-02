De twee, een 43-jarige man en zijn 45-jarige vrouw, zeiden dat ze graag samen een kind wilden. Na meerdere miskramen en mislukte vruchtbaarheidsbehandelingen besloten ze een baby te stelen. Ze zochten online contact met Oekraïense vluchtelingen en boden hulp met vertalingen. Zo vonden ze de 27-jarige moeder en de 51-jarige grootmoeder.

In maart 2024 drogeerden ze beide vrouwen, waarna de man hen vermoordde. Het lichaam van de moeder verbrandden ze, dat van de grootmoeder dumpten ze in een meer. De toen vijf weken oude baby namen ze mee naar huis. Een voorbijganger ontdekte de volgende dag het lichaam van de moeder en het koppel werd na een week gearresteerd. De baby woont in Oekraïne bij een tante.