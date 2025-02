US Steel stijgt op Wall Street na dreiging staaltarieven Trump

Economie

US Steel behoorde maandag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe heffingen van 25 procent in te voeren op staal en aluminium uit het buitenland. Trump zei ook dat de Amerikaanse regering toestemming zal geven aan Nippon Steel ​​om te investeren in US Steel. De Japanse staalfabrikant mag echter geen meerderheidsbelang nemen in zijn Amerikaanse branchegenoot.