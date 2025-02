Het gaat om een uitwerking van een richtlijn die in de Europese Unie al is aangenomen. Nederland is daarom verplicht om de nieuwe wet te maken. Daarin moet onder meer staan dat de overheid geld mag weghalen bij mensen die niet zijn veroordeeld omdat ze ziek, overleden of gevlucht zijn. Ook „onverklaarbaar vermogen” waarvan de rechter overtuigd is dat het door criminele zaken is verdiend, mag de overheid afpakken.

Het vorige kabinet kwam al met een wet die er ook op was gericht crimineel geld af te pakken, maar het trok die weer in omdat de EU-richtlijn om een ander soort wetgeving vroeg.

De Raad van State was kritisch op die eerdere wet. De hoogste bestuursadviseur zag een „spanning” met het recht op eigendom en het recht op een eerlijk proces. „Deze kritiekpunten worden in de nieuwe wet zeker meegenomen”, zegt een woordvoerder van minister Van Weel.