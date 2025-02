Natuurorganisatie A Rocha groeit als kool

In 2003 werd de Nederlandse tak opgericht van het in Portugal begonnen netwerk van natuur- en milieuorganisaties. ,,In landen als Portugal en Frankrijk wordt ook ecologisch onderzoek gedaan; in Nederland ligt de nadruk op handen uit de mouwen steken”, licht Annemarthe Westerbeek, sinds drie jaar directeur van A Rocha Nederland, toe. In bijvoorbeeld Afrikaanse landen is bescherming van oerwoud een belangrijk speerpunt; de Nederlandse tak richt zich op advisering en natuuronderhoud.

,,Voor beide onderdelen werken we samen met kerken”, vervolgt Westerbeek. ,,De nadruk bij de plaatselijke afdelingen ligt op praktisch werk: concreet zorgen voor de schepping.” Zo rooit een groep vrijwilligers op zaterdagochtend vliegdennetjes om een heideveld in stand te houden. Anderen maaien een hooiland voor wilde bloemen.

Werken en de natuur ontdekken gaat bij A Rocha samen op. beeld Beeldbank van de Leefomgeving, Sjon en Willy Heijenga

Overstromingen

De belangstelling ervoor neemt toe, constateert de A Rocha-voorvrouw. ,,Steeds meer wordt zichtbaar dat de schepping uit balans is: droogte en overstromingen komen steeds vaker voor. Mensen beginnen zich te realiseren dat ze daarin zelf een schakel vormen, en verlangen ernaar om een bijdrage te leveren aan bescherming van kwetsbare natuur en de medemens. De motivatie om bezig te gaan met thema’s als duurzaamheid en gerechtigheid wordt sterker. En dan komen mensen al snel bij ons uit.”

Annemarthe Westerbeek. beeld Annemarthe Westerbeek

Deze ontwikkeling verklaart volgens Westerbeek de groei van het aantal plaatselijke werkgroepen, inmiddels verspreid over negen provincies. ,,Toen ik begon in deze rol waren er vijftien of zestien groepen. Vooral in de laatste anderhalf jaar zien we een stroomversnelling. Onlangs zijn Biesbosch en Het Hogeland gestart, Apeldoorn en Voorthuizen zijn in oprichting en er ligt een vraag vanuit Ermelo, Hattem, Hoogeveen en Maastricht. Zeker die laatste zou tof zijn: de eerste in Limburg. We zijn goed vertegenwoordigd in de Biblebelt, maar het liefst hebben we afdelingen in elke provincie.”

Hoe komt zo’n nieuwe afdeling tot stand? ,,Vaak is er iemand met hart voor de natuur al lang aan het nadenken over hoe hij of zij er in eigen woonplaats iets mee kan doen. Als zo iemand met ons in contact komt en plaatsgenoten weet te betrekken kan het snel gaan. Als regel hebben we dat een nieuwe werkgroep met minstens drie mensen moet beginnen.”

NatuurGetrouw

A Rocha werkt vooral samen met protestantse kerken, maar er is volgens Westerbeek ook samenwerking met rooms-katholieken. „Een lokale groep van A Rocha kan een verbindende factor zijn.” Bevindelijk-protestantse leden zijn echter ondervertegenwoordigd. Dat was een belangrijke reden voor enkele reformatorische christenen om de vereniging NatuurGetrouw op te richten.

Westerbeek was zelf aanwezig bij de startbijeenkomst van NatuurGetrouw. ,,Ik vind dit een positieve ontwikkeling. We voelen dezelfde urgentie, alleen is er verschil in taalveld waardoor NatuurGetrouw beter aansluit bij behoudende kerken. Onlangs werd deze organisatie gevraagd voor een spreekbeurt in Zeeland, maar omdat wij daar al een poos zitten, kwam het verzoek uiteindelijk bij ons terecht. We hebben nog geen gezamenlijke projecten, maar we weten elkaar te vinden.”