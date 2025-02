Volgens bronnen in de industrie zou de deal binnen enkele weken aangekondigd kunnen worden. Als de deal doorgaat, zou het een van Unilevers grootste overnames in de persoonlijke verzorgingssector in jaren zijn. Unilever heeft zelf al veel persoonlijke verzorgingsmerken zoals Dove en Axe.

Wild, opgericht door Charlie Bowes-Lyon en Freddy Ward, verkoopt navulbare natuurlijke deodorants, lippenbalsems, douchegels en handzeep rechtstreeks aan consumenten. Unilever zou onder meer geïnteresseerd zijn in het bedrijf om diens toewijding op het gebied van duurzaamheid. Wild was volgens cijfers over 2023 goed voor een jaaromzet van bijna 47 miljoen pond.

Unilever weigerde commentaar te geven aan Sky News. Wild Cosmetics was niet direct bereikbaar voor commentaar.