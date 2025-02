De organisatie zegt dat de beslissing volgt op de stopzetting, gedeeltelijke opschorting of het uitblijven van terugbetalingen van Amerikaanse financiering. President Donald Trump heeft opdracht gegeven voor de opschorting van buitenlandse hulpverlening en de sluiting van USAID, de dienst voor ontwikkelingshulp.

De NRC verklaart in zijn 79-jarige bestaan nog nooit „zo’n abrupte stopzetting” van hulpfondsen te hebben meegemaakt. Als gevolg hiervan moet onder meer worden gestopt met noodhulp aan 57.000 burgers dicht bij de frontlinies in Oekraïne. De organisatie wordt naar eigen zeggen gedwongen hulpverleners over de hele wereld te ontslaan.

De NRC meldt dat vorig jaar bijna 20 procent van de financiering van de organisatie uit de Verenigde Staten kwam en dat in 2024 met de door de VS gesteunde programma’s 1,6 miljoen mensen zijn geholpen. Andere belangrijke donoren zijn Noorwegen, de Europese Unie, Zweden en Duitsland.