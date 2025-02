Faber kan asielwetten gewoon wijzigen na RvS-advies, vindt NSC

Juist over die uitvoering uit de Raad van State forse kritiek. De belangrijke kabinetsadviseur voorziet extra werkdruk in de asielketen en de rechtspraak en vindt bovendien dat Faber niet genoeg heeft onderbouwd hoe de maatregelen het aantal asielzoekers omlaag brengen.

Het kabinet moet „net als altijd serieus gaan kijken naar die adviezen van de Raad van State”, vindt Boomsma. „Wij staan voor een streng en effectief asielbeleid. Dat betekent dat we echt willen dat die instroom afneemt en dat in die keten orde op zaken wordt gesteld.” Hij merkt op dat de raad over die uitvoerbaarheid „een aantal opmerkingen heeft geplaatst”.

De vraag of en in hoeverre naar het advies van de Raad van State moet worden geluisterd, is een gevoelig punt binnen de coalitie. PVV-leider Geert Wilders heeft in reactie op het advies gezegd dat de wetten van zijn partijgenoot Faber „snel en ongewijzigd” moeten worden ingevoerd. Ook BBB wil geen aanpassingen zien.

Boomsma wacht vooralsnog de kabinetsreactie op het advies af. „Uiteindelijk besluit de Tweede Kamer en nu eerst het kabinet.” Het NSC-Kamerlid wil niet vooruitlopen op eventuele wijzigingen die zijn partij verlangt.