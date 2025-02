Dat Nederland moet bijbetalen, komt met name doordat de economie er in de jaren 2018 tot en met 2023 beter voorstond dan gedacht. Bij de verdeling van de lasten tussen de lidstaten wordt onder meer gekeken naar het bruto nationaal inkomen (bni).

Waar het bni op EU-niveau met gemiddeld 1 procent naar boven is bijgesteld, bedraagt de toename van Nederland 2,8 procent. Dat betekent dat Nederland in die jaren een groter deel van de kosten van de EU voor zijn rekening had moeten nemen.

Het slechte nieuws voor Heinen houdt daarmee niet op. De VVD’er schrijft verder dat de bijstelling van het bni mogelijk ook in toekomstige jaren tot een hogere afdracht kan leiden. De huidige coalitie streeft er juist naar de afdracht op termijn met 1,6 miljard euro structureel te verminderen.

Nederland moest de afgelopen tien jaar wel vaker bijbetalen, maar niet eerder zo’n hoog bedrag. Er waren ook jaren bij dat er te veel was betaald en Brussel juist geld teruggaf.