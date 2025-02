OM eist werkstraffen tegen schippers rondvaartboot en watertaxi

De vaartuigen botsten op 21 juli 2022 op elkaar, waarna de watertaxi met zes mensen aan boord kapseisde. Het ging om de kapitein, vier volwassen passagiers en een kind. Ze lagen een kwartier in het water, waarvan negen minuten in de omgeslagen watertaxi.

De schippers hebben in de visie van het OM onvoldoende uitgekeken en opgelet en hielden zich niet aan de vaarregels, waardoor ze mensenlevens in gevaar hebben gebracht. Volgens het OM had de watertaxi bovendien voorrang moeten verlenen aan het grote schip Marco Polo van rederij Spido. „Onoplettendheid op het water brengt grote risico’s met zich mee, zeker op de Nieuwe Maas. Die risico’s waren bij beide verdachten bekend”, zei de aanklager in de rechtbank in Rotterdam. „Ze hebben eigen invulling gegeven aan de geldende regels.”

De aanvaring gebeurde toen de watertaxi in een schuine lijn onder de Erasmusbrug doorvoer op weg naar de Leuvehaven en voor de boeg van de pas vertrokken Marco Polo terechtkwam. Aan boord van de rondvaartboot zaten ruim tachtig passagiers.

Schipper Menno V. (51) zei dat de watertaxi vanaf de rechterkant uit een dode hoek tevoorschijn kwam en dat hij na de botsing direct de noodstop indrukte. Schipper Willem de J. (75) van de watertaxi zei het onbegrijpelijk te vinden dat hij de rondvaartboot niet had gezien.

V. had niet de marifoon gebruikt bij aanvang van de rondvaart en is daar naar eigen zeggen ook niet toe verplicht op dagen dat het rustig is op het water. Het OM vindt dat V. wel via de marifoon het overige scheepvaartverkeer had moeten waarschuwen. V. vraagt zich af of een melding zinvol was geweest. „In dit geval had het een aanvaring niet voorkomen”, zei de kapitein.