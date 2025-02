In het coalitieakkoord is juist afgesproken om te bezuinigen op organisaties als de IND, omdat minder geld nodig zou zijn als de asielinstroom door verschillende maatregelen wordt beperkt. Daar moeten de coalitiepartijen het „over hebben”, zegt Van Zanten tegen het ANP. Als blijkt dat de IND meer geld nodig heeft om te voorkomen dat het asielsysteem vastloopt, „dan is dat altijd nog goedkoper dan opvang en huisvesting regelen”.

Volgens de BBB heeft het kabinet een duidelijke opdracht gekregen, namelijk het verlagen van het aantal asielzoekers. Daar moet het kabinet mee aan de slag, aldus Van Zanten. Ze wil dat asielminister Marjolein Faber (PVV) zo snel mogelijk werk maakt van de plannen.