„Vandaag werden we wakker met de kwestie over staal en aluminium. Naast de geopolitieke risico’s zorgt het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering voor een situatie van grote onzekerheid”, aldus De Guindos op de Spaanse televisie. Hij stelt dat als die heffingen daadwerkelijk ingaan, dit een schok in toeleveringsketens kan veroorzaken die de wereldeconomie kan ondermijnen.

Hij zei verder dat het belangrijk is dat een handelsoorlog met de Verenigde Staten wordt voorkomen en dat Europa moet onderhandelen met de Amerikanen. „Een handelsoorlog leidt onmiddellijk tot een daling van de economische activiteit in de wereld en tot een situatie waarin iedereen verliest”, aldus de ECB-bestuurder.