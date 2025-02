VVD wil dat Faber na kritisch advies vaart maakt met asielwetten

Binnenland

VVD’er Queeny Rajkowski vindt dat asielminister Marjolein Faber vaart moet maken met haar asielwetten nadat de Raad van State hier advies over heeft uitgebracht. „Snelheid is voor ons zeker van belang, maar dat betekent niet onzorgvuldig”, aldus het Kamerlid. Ze vindt dat Faber het advies serieus moet nemen en dat het „prima” is als de PVV-bewindsvrouw naar aanleiding daarvan aanpassingen doet, zolang het maar „voortvarend kan”.