Stakingen dreigen bij FNV zelf na negeren ultimatum door bestuur

In eerste instantie gaat FNV Personeel, dat de belangen van het personeel van de bond zelf behartigt, campagne voeren om steun te vragen aan leden voor sociale veiligheid binnen de bond. Zo wordt hiervoor via LinkedIn aandacht gevraagd en worden verschillende kantoren bezocht om personeel te informeren.

„Mocht dat allemaal onvoldoende zijn, hebben we wel besloten dat er dan inderdaad wel echt gestaakt gaat worden. Maar omdat we daarmee de gewone leden in de weg zitten, proberen we dat wel zo lang mogelijk uit te stellen”, zei Judith Westhoek namens FNV Personeel. „Als het niet anders kan, dan is dat de enige weg, maar we hopen dat het bestuur nog tijdig tot inzicht komt.”

Via media zijn de afgelopen tijd berichten naar buiten gekomen over onrust binnen FNV, in de aanloop naar de voorzittersverkiezing. Er zouden valse beschuldigingen zijn geuit over een bestuurslid dat zich verkiesbaar stelt voor de voorzittersverkiezing. Vorige week besloten FNV-medewerkers het voltallige vakbondsbestuur, inclusief voorzitter Tuur Elzinga, twee weken te geven om terug te treden.

FNV Personeel stelt dat er grote zorgen zijn over de sociale veiligheid binnen de vakbond en dat het vertrouwen in het bestuur ernstig is geschaad. „De incidenten van de afgelopen tijd zijn natuurlijk niet de enige incidenten”, zegt Westhoek. „We proberen steeds afspraken te maken, maar tot op heden hebben die niet geleid tot een verbetering van de situatie. Er is juist een verslechtering.”

Volgens de interne vakbond is er sprake van een werkomgeving waarin werknemers onder druk worden gezet, vertrouwelijke informatie wordt misbruikt en er zonder overleg interne onderzoeken naar medewerkers zijn ingesteld.

De verkiezing voor het voorzitterschap gaat tussen Elzinga en vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Op donderdag 6 maart wordt de uitslag bekendgemaakt. Tussen 19 februari en 5 maart kunnen FNV-leden stemmen op een nieuwe voorzitter.